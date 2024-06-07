Ивлеева впервые за долгое время появилась на публике и засветила кольцо

Кольцо с бриллиантом заметили на безымянном пальце Ивлеевой

Фото: РИА «Новости»

Блогер Анастасия Ивлеева впервые за долгое время вышла в свет, чтобы представить новое заведение — лапшичную Nudles. Она опубликовала ролик в социальных сетях, в котором подходила к заведению.

При этом внимательные поклонники заметили у звезды кольцо на безымянном пальце правой руки. По традиции на этом пальце носят обручальные и помолвочные украшения.

Возможно, что это обычное украшение или блогер решила использовать кольцо для того, чтобы подогреть интерес к предстоящему мероприятию по случаю открытия лапшичной.

Недавно Ивлеева кардинально сменила имидж. Она перекрасилась из блондинки в брюнетку и показала свое фото в соцсетях. Этот пост стал первым после того, как блогер удалила все свои публикации в Instagram*. Позже звезда призналась, что пошла на такие меры из-за страха.

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