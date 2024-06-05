Анастасия Ивлеева откроет бар в Москве

Блогер Анастасия Ивлеева официально откроет в Столешниковом переулке в Москве бар азиатской кухни Nudles. Анонс мероприятия она выложила в своем Telegram-канале .

«Отправляемся в путешествие по настоящей ночной Азии вместе с Анастасией Ивлеевой», — написали на официальной странице заведения в социальной сети «ВКонтакте».

Открытие состоится с 7 по 8 июня. В меню появятся популярные блюда из Пекина, Токио, Бангкока, Сеула и Сингапура.

Вход на торжественное мероприятие будет платный. Посетителям необходимо соблюсти дресс-код в стиле неон или одеться в соответствии с современной азиатской уличной модой.

Ранее стало известно, что Ивлеева вышла из числа владельцев бара Nudles. Свою долю в 20% она передала ресторатору Александру Пичугину.