Анастасия Ивлеева откроет бар в Москве

Блогер Ивлеева официально откроет в Москве бар азиатской кухни Nudles 7 июня

Bulkin Sergey/news.ru
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Блогер Анастасия Ивлеева официально откроет в Столешниковом переулке в Москве бар азиатской кухни Nudles. Анонс мероприятия она выложила в своем Telegram-канале.

«Отправляемся в путешествие по настоящей ночной Азии вместе с Анастасией Ивлеевой», — написали на официальной странице заведения в социальной сети «ВКонтакте».

Открытие состоится с 7 по 8 июня. В меню появятся популярные блюда из Пекина, Токио, Бангкока, Сеула и Сингапура.

Вход на торжественное мероприятие будет платный. Посетителям необходимо соблюсти дресс-код в стиле неон или одеться в соответствии с современной азиатской уличной модой.

Ранее стало известно, что Ивлеева вышла из числа владельцев бара Nudles. Свою долю в 20% она передала ресторатору Александру Пичугину.

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