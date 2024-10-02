Подмосковье запустило программу «Карта гражданина Молдовы в РФ»

Проживающие в Подмосковье молдаване могут оформить «Карту гражданина Молдовы в РФ». Ее обладатели получат безлимитную сотовую связь и интернет, услуги телемедицины и бесплатную юридическую помощь.

Программу для связи и поддержки соотечественников запустил Культурно-образовательный центр Молдовы в России. Карта включает 30 гигабайт интернета, защиту от спама, безлимитные мессенджеры для связи с близкими и ряд бонусов.

В «Карту гражданина Молдовы в РФ» входят услуги телемедицины с круглосуточной поддержкой от врачей и онлайн-консультациями с психологами. В случае смерти карта предоставляет организацию и покрытие необходимых расходов для репатриации тела или его останков на родину.