Подмосковье запустило программу «Карта гражданина Молдовы в РФ»
Молдаване Подмосковья смогут получить «Карту гражданина Молдовы в РФ»
Проживающие в Подмосковье молдаване могут оформить «Карту гражданина Молдовы в РФ». Ее обладатели получат безлимитную сотовую связь и интернет, услуги телемедицины и бесплатную юридическую помощь.
Программу для связи и поддержки соотечественников запустил Культурно-образовательный центр Молдовы в России. Карта включает 30 гигабайт интернета, защиту от спама, безлимитные мессенджеры для связи с близкими и ряд бонусов.
В «Карту гражданина Молдовы в РФ» входят услуги телемедицины с круглосуточной поддержкой от врачей и онлайн-консультациями с психологами. В случае смерти карта предоставляет организацию и покрытие необходимых расходов для репатриации тела или его останков на родину.
«Многие наши земляки сталкиваются с трудностями при переезде в другую страну, поэтому для комфортного проживания мы запускаем социальную программу „Карта гражданина Молдовы в РФ“», — рассказала председатель общественного совета Культурно-образовательного центра Молдовы в России Елена Булхак.
Молдаване старше 18 лет с 1 октября могут подать заявку на получение карты. Ее выдают в общественных приемных Культурно-образовательного центра Молдовы в Москве, Подольске и Коломне при подтверждении наличия молдавского паспорта.
Ранее благодаря сотрудничеству России и Торгового дома Молдавии удалось наладить поставки местных продуктов в Москву и другие города РФ.