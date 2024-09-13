Илан Шор: без российского рынка наши аграрии не смогут выжить, и это уже факт

Благодаря сотрудничеству России и Торгового дома Молдавии на сегодняшний день удалось наладить поставки местных продуктов в Москву и другие города РФ. Об этом рассказал лидер республиканского политического блока «Победа» Илан Шор.

Торговый дом Молдавии открыли летом в качестве представительства страны и посредника в работе с розничными сетями. Одними из первых наладили поставки в Россию фермеры Гагаузии. По словам Шора, для местных аграриев это возможность не только удержаться на плаву, но и развивать хозяйство.

Молдавские сливы и виноград появились на прилавках некоторых городов России.

«Без российского рынка наши аграрии не смогут выжить, и это уже факт. Наши антинародные, фашистские, захватнические власти сделали все абсолютно для того, чтобы наши фермеры лишились российского рынка. Европа ничем не помогает, пустые слова и пустые обещания», — подчеркнул Шор.