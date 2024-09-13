Молдавские фрукты и овощи вернулись на российский рынок
Илан Шор: без российского рынка наши аграрии не смогут выжить, и это уже факт
Благодаря сотрудничеству России и Торгового дома Молдавии на сегодняшний день удалось наладить поставки местных продуктов в Москву и другие города РФ. Об этом рассказал лидер республиканского политического блока «Победа» Илан Шор.
Торговый дом Молдавии открыли летом в качестве представительства страны и посредника в работе с розничными сетями. Одними из первых наладили поставки в Россию фермеры Гагаузии. По словам Шора, для местных аграриев это возможность не только удержаться на плаву, но и развивать хозяйство.
Молдавские сливы и виноград появились на прилавках некоторых городов России.
«Без российского рынка наши аграрии не смогут выжить, и это уже факт. Наши антинародные, фашистские, захватнические власти сделали все абсолютно для того, чтобы наши фермеры лишились российского рынка. Европа ничем не помогает, пустые слова и пустые обещания», — подчеркнул Шор.
По его словам, власти Молдавии усложняют отношения с Россией. Однако несмотря на это страна пошла навстречу простым молдавским фермерам.
Шор поблагодарил российское руководство за помощь аграриям и выразил надежду, что сложности с логистикой получится преодолеть.
Торговый дом планирует открыть в Москве первый сетевой продуктовый магазин «Евразия». Запуск точки намечен на 17 сентября. В магазине, помимо молдавской продукции, представят товары из Армении, Белоруссии, Азербайджана и других стран. Выручку направят на реализацию социальных программ АНО «Евразия».