Поддубный станет почетным гражданином Белгородской области

Военкору ВГТРК Евгению Поддубному присвоят звание почетного гражданина Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

Процедуру уже запустили. Губернатор пожелал журналисту скорейшего выздоровления. Он добавил, что Россия гордится Поддубным и его ждут дома.

Ранее президент Владимир Путин присвоил Поддубному звание Героя России. Журналиста удостоили почетного звания за героизм и мужество, проявленные им при исполнении служебного долга. Военкор уже становился кавалером ордена Мужества и других наград.

Поддубный назвал огромной честью и великой ответственностью присвоение ему звания Героя России. Награда стала поводом помнить, что каждую минуту совершают подвиги сотни тысяч его соотечественников.