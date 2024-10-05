Поддубный станет почетным гражданином Белгородской области

Военкору ВГТРК Евгению Поддубному присвоят звание почетного гражданина Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Процедуру уже запустили. Губернатор пожелал журналисту скорейшего выздоровления. Он добавил, что Россия гордится Поддубным и его ждут дома.
Ранее президент Владимир Путин присвоил Поддубному звание Героя России. Журналиста удостоили почетного звания за героизм и мужество, проявленные им при исполнении служебного долга. Военкор уже становился кавалером ордена Мужества и других наград.
Поддубный назвал огромной честью и великой ответственностью присвоение ему звания Героя России. Награда стала поводом помнить, что каждую минуту совершают подвиги сотни тысяч его соотечественников.
Участок на Советской улице в Реутове благоустроят после реконструкции теплосетей
«Укрывался в бункерах»: Столтенберг выдал Зеленского
Бал офицеров Воздушно-космических сил России прошел в Чехове
Фестиваль домашней еды в поддержку участников СВО прошел в Можайске
Звания «Почетный работник образования РФ» удостоили 6 учителей из Красногорска
Лучших работников отметили на машиностроительном заводе в Красногорске
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте