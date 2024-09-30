«Огромная честь». Поддубный прокомментировал присвоение ему звания Героя России

Военкор ВГТРК Евгений Поддубный назвал присуждение ему звания Героя России великой ответственностью и огромной честью. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Высшее звание нашей Родины — это для меня огромная честь и великая ответственность, думаю, как и для всех граждан России, которые удостоены высшего звания Героя Российской Федерации», — сказал корреспондент.

Он объяснил, что награда стала для него поводом напомнить, что каждую минуту сейчас совершают подвиги сотни тысяч его соотечественников. По словам журналиста, находящиеся в зоне специальной военной операции бойцы — это герои, которые приближают нашу родину к победе. При этом речь идет не только о военных, но и о строителях, волонтерах, врачах, гражданских и чиновниках, работающих в госучреждениях.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова назвала присвоение Поддубному звания Героя России «реализованной справедливостью». Она отметила, что военкор стал первым журналистом в РФ, которого удостоили такого звания.