«Поддержка фермеров играет важную роль». В Москве открыли ярмарку сельхозпродукции | 360°

Общество 14 мая 2024, 23:38 «Поддержка фермеров играет важную роль». В Москве открыли ярмарку сельхозпродукции Сенатор Святенко: поддержка фермеров играет важную роль в устойчивости экономики РИА «Новости»

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Российские сенаторы открыли ярмарку фермерской продукции в Москве. Это уникальная возможность для жителей и гостей столицы купить качественные, экологически чистые товары, рассказала депутат Мосгордумы, сенатор Инна Святенко, чьи слова привели на сайте Совета Федерации.

Эксперты отметили повышенный спрос на качественные сельскохозяйственные продукты. Люди все чаще обращают внимание на свое здоровье, качество пищи и экологическую безопасность товаров, поэтому выбирают продукты от местных фермеров, отметила сенатор.

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«Многие, кто представил товары на ярмарке, продолжают семейные традиции и сохраняют уникальные методы выращивания и производства, что способствует сохранению культурного наследия регионов. Поэтому поддержка фермеров и стимулирование их развития, играют важную роль в обеспечении устойчивости региональных экономик», — добавила Святенко.

Ранее сенатор сообщила, что правительство утвердило концепцию развития автомобильного туризма до 2035 года. Святенко указала на необходимость создавать безопасные и комфортные условия для путешествий по автотрассам.