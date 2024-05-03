Кабмин утвердил концепцию развития автотуризма в России | 360°

Транспорт 03 мая 2024, 22:26 Кабмин утвердил концепцию развития автотуризма в России Правительство утвердило концепцию развития автомобильного туризма до 2035 года Freepik

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Российское правительство утвердило концепцию развития автомобильного туризма до 2035 года. Об этом сообщила депутат Мосгордумы, сенатор Инна Святенко в Telegram-канале.

Более 65% россиян, в том числе семьи с детьми, каждый год путешествуют на автомобиле. Зачастую водителям приходится спать в машинах прямо на парковке у заправки. В недалеком будущем в России появятся автокемпинги, где предусмотрят все удобства для туристов.

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«Среди моих избирателей, жителей района Марьино, Люблино, Капотня да и всех регионов нашей необъятной страны много автопутешественников. И у меня хорошие вести! Правительство России утвердило концепцию развития автомобильного туризма до 2035 года», — подчеркнула Святенко.

Она добавила, что для развития внутреннего туризма необходимо создавать комфортные и безопасные условия для путешествий по автотрассам, строить инфраструктуру и повышать доступность качества услуг дорожного сервиса.

Популярность автомобильного туризма в России за год выросла на 15%. Самыми востребованными направлениями стали Черноморское побережье, озеро Байкал и Крым.