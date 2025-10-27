Два верблюда заблокировали движение по трассе под Саратовом

В Саратовской области рядом с селом Широкое два верблюда гуляли по проезжей части дороги. Видео с животными опубликовал Telegram-канал «Новости Саратова и области» .

На кадрах запечатлено, как верблюды перекрыли проезд по одной из полос трассы. Чтобы объехать экзотических животных, водителям пришлось пересечь сплошную линию разметки и выехать на встречную полосу.

По словам местных жителей, они стали регулярно наблюдать прогулки верблюдов возле дорог. Недавно одного из млекопитающих видели возле Каменки.

Похожий случай произошел в Нижегородской области. По дороге ходил верблюд, который сбежал с местной турбазы.

Ранее амурский тигр вышел на заправку в Приморском крае и напугал водителей. Хищника заметили на дороге у поселка Подъяпольское в Шкотовском районе.