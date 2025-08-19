Почти все молодые россияне настроены патриотично

Почти все молодые россияне сегодня настроены патриотично и связывают будущее с родиной. Это следует из данных Аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных «Известиями» .

По опросу, 99 процентов граждан в возрасте 18–24 лет считают себя патриотами. За девять лет этот показатель вырос на 16 процентных пунктов.

Эксперты отмечают, что на рост влияют программы патриотического воспитания, включая школьные «Разговоры о важном» и еженедельные церемонии поднятия флага. Эти мероприятия одобряют 88 процентов школьников.

Кроме того, 97 процентов учащихся признались, что гордятся своей страной, 91 процент связывают с ней свое будущее, а 83 процента довольны жизнью в России.

Ранее в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей в Серпухове для воспитанников Дворца молодежи «Дружба»провели урок мужества. Ветераны спецоперации поделились с ребятами рассказами о службе, о боевых буднях и том, что значит служить Родине.