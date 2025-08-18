Ветераны СВО провели урок мужества для молодежи в Серпухове

В Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей в Серпухове для воспитанников Дворца молодежи «Дружба» провели урок мужества. Ветераны спецоперации поделились с ребятами рассказами о службе, о боевых буднях и том, что значит служить Родине.

Во Дворце молодежи «Дружба» в Серпухове уже 19 лет работает школа вожатых. Воспитанники учреждения помогают специалистам по работе с подрастающим поколением организовывать досуг для детей, проводят с ними воспитательную работу и прививают чувство патриотизма. Вожатые трудятся на 20 детских площадках городского округа Серпухов.

Заместитель руководителя местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Худобкин и ветеран боевых действий Альберт с позывным Атюна выступили перед молодежью. Они рассказали собравшимся о том, что значит защищать Отечество, и почему служба Родине — это долг и честь для каждого настоящего мужчины. Ребята получили ответы на все интересующие их вопросы.

Такие встречи помогают формировать у молодежи правильные ценности и сохраняют преемственность поколений.