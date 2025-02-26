Почти половина россиян выступила за возвращение смертной казни

Каждый второй россиянин выступает за возвращение смертной казни. Такие результаты показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), результаты исследования оказались в распоряжении РБК .

Выяснилось, что 49% россиян выступают за возвращение высшей меры наказания, 26% хотят сохранить мораторий на казнь, а 15% выступили за ее полную отмену.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Русская православная церковь никогда не выступала против смертной казни, но также и не приветствовала ее. Он отметил, что в Священном Писании нет осуждения высшей меры наказания, однако ее можно применять только в случае, когда преступник несет опасность для остальных людей.

В сентябре прошлого года движение «Ветераны России» призвало рассмотреть вопрос о снятии моратория на смертную казнь для педофилов и террористов. По мнению общественников, это не вопрос наказания, а вопрос национальной безопасности.