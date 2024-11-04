Патриарх Кирилл раскрыл отношение РПЦ к смертной казни

Православная церковь никогда не выступала против смертной казни приговоренных по закону преступников, но также и не приветствовала ее. Как сообщил ТАСС , с таким заявлением выступил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с участниками программы «Время героев».

Предстоятель пояснил, что осуждения смертной казни нет в Священном писании. По словам патриарха, убийство человека за совершенное преступление — это крайняя мера, она должна применяться только в редких случаях, если злоумышленник несет опасность для других людей.

«Если есть человек опаснейший для общества и его невозможно никак изолировать, его нужно убрать. Господь не говорит „убейте его“, но „измите злаго от вас самех“ <…>. Церковь никогда смертной казни не осуждала, если она осуществлялась по закону, но, конечно, нигде смертную казнь и не приветствовала», — заявил он.

Патриарх подчеркнул, что идеальной была бы ситуация, когда человек не совершал преступлений, наказанием за которые стала бы смертная казнь. Оценивая действующий в России мораторий, глава РПЦ заявил, что нужно внимательно следить за его влиянием на уровень преступности. Если количество проступков пойдет на спад, то запрет на смертную казнь необходимо сохранить.

В начале октября участники общественного движения «Ветераны России» призвали рассмотреть вопрос об отмене моратория на смертную казнь для педофилов и террористов. В своем заявлении они отметили, что общество потребовало жестких мер для совершивших подобные преступления.