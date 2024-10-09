«Ветераны России» призвали вернуть смертную казнь для педофилов и террористов

В Москве задержали 27-летнего приезжего из Узбекистана, надругавшегося над 11-летней девочкой. Движение «Ветераны России» направило призыв рассмотреть вопрос о снятии моратория на смертную казнь для педофилов и террористов. Документ оказался в распоряжении 360.ru.

«Это не просто вопрос наказания, это вопрос национальной безопасности. Мы видим, как общество требует более жестких мер в отношении подобных преступников», — подчеркнул председатель движения Ильдар Резяпов.

Он отметил, что активисты готовы к конструктивному диалогу, чтобы вместе построить безопасное будущее. Также Резяпов напомнил, что за возвращение казни выступает и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

В начале сентября со схожим предложением выступил и лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.