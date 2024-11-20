Почти две трети россиян выразили уверенность, что способны распознать фейк

Около 62% россиян заявили, что способны отличить фейк от правды

Около 62% россиян заявили, что способны распознать фейк в медиасфере. Об этом на форуме «Диалог о фейках 2.0» заявил гендиректор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.

При этом, по его словам, около 60% регулярно подозревают СМИ в публикации непроверенной информации.

«Это очень плохо. Это означает, что падает уровень доверия к информации, публикуемой в СМИ», — отметил он.

Форум проходит в Москве. В его работе принимают участие больше тысячи делегатов из 65 стран мира. Среди самых известных гостей — журналист Чей Боуз, экс-помощница Джо Байдена Тара Рид и бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Также в форуме приняла участие официальный представитель российского МИД Мария Захарова, которая в своем выступлении раскритиковала «Википедию» за предвзятость.