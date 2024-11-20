Международный форум «Диалог о фейках 2.0» стартовал в Москве

Международный форум «Диалог о фейках 2.0» открылся в Москве. В нем примут участие больше тысячи участников из 65 стран мира, которые обсудят методы распространения дезинформации и профилактику межнациональных конфликтов.
Среди участников форума — политики, журналисты и участники бизнес-сообщества. Ожидаются выступления экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль, ирландского журналиста Чея Боуза, бывшей помощницы Джо Байдена Тары Рид и многих других.
Спикеры обсудят, готово ли мировое сообщество объединить усилия для борьбы с фейками и как развитие искусственного интеллекта влияет на восприятие информации.
Организатором мероприятия стала автономная некоммерческая организация «Диалог Регионы». Следить за ним можно через трансляцию на официальном сайте или через группу «Лапша Медиа» в социальной сети «ВКонтакте».
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