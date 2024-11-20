Захарова раскритиковала «Википедию» за предвзятость

Статьи на политические и исторические темы в онлайн-энциклопедии «Википедия» зачастую предвзяты и ангажированы, написаны при однобокой трактовке событий с прозападной точки зрения, при этом исправить легко эти материалы нельзя. Об этом в видеообращении к участникам форума «Диалог о фейках 2.0» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Невозможно не видеть крайнюю степень ангажированности и тенденциозности статей на исторические и политические темы. И это даже при отсутствии возможности внести изменения тем, о котором эти материалы написаны. Они отражают однобокую трактовку событий, содержат прямые подлоги и демонстрируют западоцентричную точку зрения», — сказала она.

Захарова отметила, что зачастую «Википедию» сотрясают скандалы, демонстрирующие, что различным активистам дозволяется выкладывать ложную информацию на портале годами.

Ранее депутат Антон Горелкин допустил, что «Википедию» в России могут заблокировать по закону о популяризации VPN.