Почти 10 тысяч россиян могут остаться без Apple ID из-за тезок в санкционных списках

Как минимум 10 тысяч россиян рискуют лишиться своих Apple ID из-за автоматической блокировки по санкционным спискам США и Евросоюза. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

Владельцы iPhone жалуются: в настройках профиля Apple требует подтвердить личность и прислать фото паспорта. Без этого невозможно покупать приложения в App Store, пользоваться Game Center и входить в облачную галерею iCloud.

Некоторые пользователи уже пытаются отвязать заблокированные устройства, чтобы создать новый аккаунт.

Под подозрение попадают аккаунты, у которых имя и фамилия полностью совпадают с фигурантами санкционных перечней. Эксперты объясняют: компания использует автоматическую сверку по базам данных. Если система находит совпадение — профиль блокируют.

Официальных разъяснений от Apple пока не поступало. Владельцы заблокированных аккаунтов пытаются решить проблему через техподдержку, но ответа ждут неделями.

