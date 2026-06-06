Победителей конкурса соцпроектов «Инносоциум» наградили на ПМЭФ

На Петербургском международном экономическом форуме наградили победителей VIII Всероссийского конкурса социальных проектов «Инносоциум». Церемония прошла 5 июня в павильоне «Душа России», сообщили организаторы.

Студенты из 83 регионов подали рекордные 1382 заявки. Лауреатов выбрали в семи номинациях: «Активное долголетие», «Инклюзивное общество», «Развитие территорий», «Женское лидерство», «Сохранение культуры», «Охрана природы» и «Экологические инновации».

Победители получили по 400 тысяч рублей и приглашение на ПМЭФ.

«Конкурс „Инносоциум“ заметно вырос. <…> Это говорит о том, что молодежь воспринимает социальные инициативы не как дополнительную активность, а как возможность уже сегодня включаться в решение реальных задач — в образовании, экологии, культуре, инклюзии, развитии территорий», — отметила замминистра науки Ольга Петрова.

Среди проектов: помощь пожилым, робототехника для девочек, инклюзивные практики, чат-бот для туристов, «Кафтан да сарафан», «Степной Хранитель» и мобильные эколаборатории. Также вручили спецпризы — грант 300 тысяч рублей и ноутбук.

Ранее на ПМЭФ депутат Ярослав Нилов призвал прислушиваться к молодежи при введениии новых законов и правил.