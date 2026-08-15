Победила рак и стала моделью. Московская пенсионерка раскрыла секрет своего успеха

Жительница Москвы Ирина Белышева смогла победить рак и доказать, что в любом возрасте можно изменить свою жизнь. Бывшему инженеру НИИ уже 79 лет, что не мешает ей участвовать в съемках и посещать светские рауты, сообщило издание aif.ru.

Белышева призналась, что решила стать моделью, когда ей было 69 лет. Такое желание она загадала в канун Нового года и стала действовать. Она пришла на кастинг в школу моделей Зайцева, прихватив с собой купальник, туфли на каблуках и прочий необходимый реквизит.

Она рассказала, что Егор Зайцев разрешил ей в виде исключения заниматься в индивидуальном порядке. При том, что в школу принимали девушек с 14 до 25 лет.

«То, что моим юным коллегам доставалось на 18 человек урока, — это все доставалось мне одной. Я старалась, как будто собиралась получить Нобелевскую премию», — вспоминала она.

После каждого урока еще 20 минут отрабатывала все элементы дома.

Еще раньше упорство помогло ей преодолеть и рак. Выйдя из онкодиспансера, она начала профессионально заниматься фитнесом, не жалея себя. Продолжает и сейчас, веря, что старики сами себя делают стариками, а возраст не является преградой для активной и полноценной жизни.

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