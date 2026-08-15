Назван возраст, когда человек начинает стареть

Замруководителя ФМБА Яковлева: человек начинает стареть с 25 лет

Процесс старения человека запускается уже в 25 лет. Об этом РИА «Новости» сообщила первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства Татьяна Яковлева.

«Человек в 25 лет уже начинает стареть», — сказала собеседница агентства.

Ранее врач по медицинской профилактике Кристина Баукова перечислила принципы «медицины здорового долголетия», позволяющие снизить биологический возраст. Это формирование таких полезных привычек, как, например, регулярная физическая активность с силовыми тренировками, контроль гормонального фона, сокращение в рационе продуктов с избытком трансжиров, соли и сахара.