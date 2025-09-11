«Аэрофлот» анонсировал запуск международных рейсов из Краснодара

Рейсы из Москвы в вернувшийся к работе аэропорт Краснодара «Аэрофлот» возобновит 17 сентября. Об этом объявил генеральный директор перевозчика Сергей Александровский.

Он подчеркнул, что в течение первого осеннего месяца запустят прямые рейсы между Краснодаром Санкт-Петербургом, Красноярском, Уфой, Казанью и Новосибирском.

«До конца сентября восстановим международную программу полетов из Краснодара. Вернутся рейсы в Ереван, Стамбул и Дубай», — привел заявление Александровского «Интерфакс».

Закрытый с февраля 2022 года аэропорт Краснодара вернулся к полноценной работе в пятницу, 11 сентября.

Как сообщила пресс-служба Минтранса, вопросы обеспечения безопасности воздушной гавани разработала межведомственная рабочая группа, созданная на базе Росавиации.

В ведомстве подчеркнули, что терминалы и специальная техника аэропорта готовы к приему и отправке рейсов после проведения ремонта рулежной дорожки летом прошлого года.