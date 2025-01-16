«Плач стоял на всю улицу». Семья забрала тело умершего в Анапе 17-летнего волонтера

Семья умершего после уборки пляжа в Анапе подростка готовится проводить его в последний путь. Похороны юноши пройдут 17 января в станице Варениковской. Об этом 360.ru рассказала подруга студента Алиса.

Девушка училась с погибшим волонтером в одной школе, они были знакомы много лет. По ее словам, у подростка было много друзей, он всегда был в позитивном настроении, стремился помогать окружающим людям и поддерживать их. Планами поехать убирать загрязнения на побережье в Анапе юноша не делился.

«Как он отправился помогать, я не знаю, хотя мы виделись за неделю до его гибели. Сам по себе он бы вряд ли туда пошел. Ходят слухи, что в техникуме сказали, что закроют сессию автоматом тем, что поедет убираться, не выдав при этом ни защитных масок, ни костюмов. Но как было на самом деле, я сказать не могу», — пояснила Алиса.

Подруга студента подчеркнула, что он не страдал астмой, о чем написал ряд СМИ. В начале января юноша переболел бронхитом и только оправился. Все, что его беспокоило, — это боли в горле. Приятельница погибшего также отметила, что он ничего не употреблял и у него была хорошая семья.

«Мама, папа, младший родной брат. Все всегда рядом. Его бабушка живет в Коржевском. Там на всю улицу стоял вой и плач… Семья в шоке. Насколько мне известно, его тело привезли домой, в станицу Варениковскую. Там завтра пройдут похороны», — рассказала Алиса.

UPD. Позже она сообщила, что дату похорон перенесли на 18 января.

Ранее брат погибшего волонтера заявил, что тот был абсолютно здоров и ничего не предвещало печального исхода. В Анапском индустриальном техникуме, где учился подросток, заверили, что не отправляли его на работы.