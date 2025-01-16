«Здоровый был, не болел». В Анапе умер 17-летний волонтер, причину установит экспертиза

93.ru: брат умершего в Анапе 17-летнего волонтера заявил, что тот ничем не болел

Скончавшийся после уборки мазута в Анапе 17-летний волонтер не страдал какими-либо заболеваниями. Об этом 93.ru сообщил двоюродный брат подростка.

«Здоровый был, не болел. Хороший человек», — рассказал собеседник портала.

Он добавил, что умиравшему подростку вызвали скорую помощь, но она не успела доехать. Родители волонтера пока не обращались в правоохранительные органы.

В оперативном штабе Краснодарского края заявили, что точная причина смерти юноши еще не установлена, она станет понятна после судебно-медицинской экспертизы.

Подросток скончался 14 января. Его родные утверждают, что он надышался мазутом при уборке. В Анапском индустриальном техникуме, где учился юноша, заявили, что не отправляли его на работы.

«В этом задействованы исключительно совершеннолетние. Техникум не отправлял волонтером ни одного несовершеннолетнего — их участие в уборке пляжей строго запрещено», — подчеркнули в учебном заведении.

Ранее расчищающие побережье Черного моря волонтеры рассказали об отравлениях. У добровольцев возникают серьезные проблемы со здоровьем.