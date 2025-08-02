Пятый автозавод в России перешел на четырехдневку из-за падения продаж

УАЗ стал пятым автомобильным заводом в России, перешедшим на четырехдневный режим работы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По информации источника канала, причиной стало падение спроса на отечественные машин из-за популярности китайских моделей.

С середины июля завод в Ульяновске работает в урезанном режиме: цеха остановили, начались сокращения, большую часть сотрудников отправили домой. Формально УАЗ сейчас в корпоративном отпуске, на предприятии идут ремонтные работы.

В 2024 году УАЗ выпустил более 38 тысяч автомобилей, а в этом — гораздо меньше. Больше остальных снизился выпуск легковых моделей, тогда как объем коммерческих пока держится на уровне.

Ранее на четырехдневную рабочую неделю также перешли КамАЗ, АвтоВАЗ, ГАЗ и ЛиАЗ, а ПАЗ и вовсе приостановил работу.

Россиян предупреждали о подорожании автомобилей осенью 2025 года из-за повышения утильсбора.