Пятый автозавод в России перешел на четырехдневку из-за падения продаж
Mash: УАЗ перешел на четырехдневку из-за падения продаж автомобилей
УАЗ стал пятым автомобильным заводом в России, перешедшим на четырехдневный режим работы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По информации источника канала, причиной стало падение спроса на отечественные машин из-за популярности китайских моделей.
С середины июля завод в Ульяновске работает в урезанном режиме: цеха остановили, начались сокращения, большую часть сотрудников отправили домой. Формально УАЗ сейчас в корпоративном отпуске, на предприятии идут ремонтные работы.
В 2024 году УАЗ выпустил более 38 тысяч автомобилей, а в этом — гораздо меньше. Больше остальных снизился выпуск легковых моделей, тогда как объем коммерческих пока держится на уровне.
Ранее на четырехдневную рабочую неделю также перешли КамАЗ, АвтоВАЗ, ГАЗ и ЛиАЗ, а ПАЗ и вовсе приостановил работу.
Россиян предупреждали о подорожании автомобилей осенью 2025 года из-за повышения утильсбора.