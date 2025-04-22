Россиян предупредили о скором подорожании автомобилей
Финансист Ермилова: осенью 2025 года авто подорожают из-за утильсбора
Благодаря запасливости автодилеров цены на машины в России подскочат к осени, через несколько месяцев после введения новых правил расчета утильсбора. Доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Плеханова Мария Ермилова сообщила об этом агентству «Прайм».
До сих пор утильсбор на автомобили для личного использования составлял несколько тысяч рублей в зависимости от возраста машины, для продажи — порядка 660 тысяч рублей. Ермилова напомнила, что с 1 мая начнут действовать новые правила расчета, которые коснутся в основном ввезенных по параллельному импорту моделей.
«Скорее всего, более существенное изменение цен мы сможем наблюдать осенью. <…> Безусловно, изменение расчетов приведет к росту стоимости на 10-15%. Отдельные марки могут подорожать и на 20-25%, в том числе, те, что ввозят через Белоруссию и Киргизию», — сказала она.
Финансист посоветовала ради экономии покупать машины, которые остались на складах у автодилеров. По ее мнению, цены подскочат лишь после того, как эти запасы закончатся.
К июлю рост цен на авто в России может достичь 10%. Только за первые две недели 2025 года машины подорожали на 1,5-5%.