Россиян предупредили о скором подорожании автомобилей

Благодаря запасливости автодилеров цены на машины в России подскочат к осени, через несколько месяцев после введения новых правил расчета утильсбора. Доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Плеханова Мария Ермилова сообщила об этом агентству «Прайм» .

До сих пор утильсбор на автомобили для личного использования составлял несколько тысяч рублей в зависимости от возраста машины, для продажи — порядка 660 тысяч рублей. Ермилова напомнила, что с 1 мая начнут действовать новые правила расчета, которые коснутся в основном ввезенных по параллельному импорту моделей.

«Скорее всего, более существенное изменение цен мы сможем наблюдать осенью. <…> Безусловно, изменение расчетов приведет к росту стоимости на 10-15%. Отдельные марки могут подорожать и на 20-25%, в том числе, те, что ввозят через Белоруссию и Киргизию», — сказала она.

Финансист посоветовала ради экономии покупать машины, которые остались на складах у автодилеров. По ее мнению, цены подскочат лишь после того, как эти запасы закончатся.

К июлю рост цен на авто в России может достичь 10%. Только за первые две недели 2025 года машины подорожали на 1,5-5%.