АвтоВАЗ собрался переходить на четырехдневку

В Сети появилась информация о сокращении зарплат сотрудников АвтоВАЗа на 20% после введения четырехдневной недели на всех заводах. Причинами этого могут быть затоваривание складов и сокращение издержек, сообщил в беседе 360.ru автоэксперт Андрей Осипов.

«На сегодняшний день, по разным оценкам, у АвтоВАЗа на складе около 100 тысяч автомобилей остаются нереализованными. Они фактически работают на склад», — сказал он.

По мнению Осипова, дебют Lada Iskra не помог АвтоВАЗу реализовать ту продукцию, которая была произведена. Получается, что у автоконцерна нет хорошего спроса, поэтому, как отметил эксперт, рассматриваются переход на четырехдневную рабочую неделю и снижение зарплат на 20%.

Собеседник 360.ru добавил, что в некоторых Telegram-каналах появилась информация о том, что сотрудники АвтоВАЗа начали увольняться.

«Даже если компания объявит большие скидки на автомобили, то какую часть они продадут? Интерес к продукции АвтоВАЗа весьма ограничен, ведь они работают в весьма конкурентной среде. Возможно, им поможет программа льготного кредитования, но вряд ли это привлечет много людей», — резюмировал Осипов.

Руководитель пресс-службы автозавода сообщил 360.ru, что решение о переходе на сокращенную рабочую неделю будет принято в сентябре. В настоящее время АвтоВАЗ работает в стандартном графике со 100-процентной оплатой.

Ранее АвтоВАЗ объявил цены на новый автомобиль Lada Iskra. Стоимость машины варьируется от 1,249 миллиона рублей.