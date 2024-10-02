Пять законопроектов о борьбе с нелегальной миграцией внесли в Госдуму

Вице-спикер Яровая: ГД рассмотрит пять проектов о борьбе с нелегальной миграцией

В Государственную думу внесли пять законопроектов о противодействии нелегальной миграции. С таким заявлением выступила руководитель межфракционной комиссии по вопросу миграционной политики, вице-спикер ГД Ирина Яровая, сообщило РИА «Новости» .

«Наша задача сделать невыгодным организацию нелегальной миграции», — подчеркнула Яровая.

Она также указала на необходимость пресечь любые противоправные действия, причиняющие вред государственным и общественным интересам.

Накануне ГД приняла законопроект о конфискации имущества, денег и ценностей за организацию незаконной миграции. Поправки предложили внести в статью 104.1 Уголовного кодекса.

В Москве ранее пресекли деятельность организованной группы, которая занималась легализацией мигрантов через фиктивные компании в строительной сфере. Число легализованных иностранцев превысило тысячу человек.