Пять законопроектов о борьбе с нелегальной миграцией внесли в Госдуму

В Государственную думу внесли пять законопроектов о противодействии нелегальной миграции. С таким заявлением выступила руководитель межфракционной комиссии по вопросу миграционной политики, вице-спикер ГД Ирина Яровая, сообщило РИА «Новости».
«Наша задача сделать невыгодным организацию нелегальной миграции», — подчеркнула Яровая.
Она также указала на необходимость пресечь любые противоправные действия, причиняющие вред государственным и общественным интересам.
Накануне ГД приняла законопроект о конфискации имущества, денег и ценностей за организацию незаконной миграции. Поправки предложили внести в статью 104.1 Уголовного кодекса.
В Москве ранее пресекли деятельность организованной группы, которая занималась легализацией мигрантов через фиктивные компании в строительной сфере. Число легализованных иностранцев превысило тысячу человек.
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