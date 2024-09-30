«Свыше тысячи человек». Еще один канал нелегальной миграции перекрыли в Москве

В Москве пресекли деятельность организованной группы, которая занималась легализацией мигрантов через фиктивные компании в строительной области. Об этом сообщили на сайте московского управления МВД России.

«Предварительный доход от теневого бизнеса превышает пять миллионов рублей, а количество легализованных иностранцев составляет свыше тысячи человек», — заявили в пресс-службе.

По данным правоохранителей, участники преступной схемы создавали коммерческие организации через подставное лицо. Потом они подписывали с иностранцами фиктивные трудовые договоры, благодаря которым иностранцы могли продлить свое пребывание в России.

Еще одну преступную группировку организаторов нелегальной миграции обезвредили в Москве 27 сентября. Фигурантов обвинили в том, что они оформляли узбекам и таджикам, желавшим получить российское гражданство, фальшивые украинские документы и справки о регистрации в ДНР.