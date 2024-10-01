Организаторов незаконной миграции накажут конфискацией имущества

За организацию незаконной миграции будет грозить конфискация имущества. Госдума приняла соответствующий законопроект в первом чтении, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин в Telegram-канале.
Проект закона вносит изменения в статью 104.1 Уголовного кодекса.
«Незаконная миграция организовывается из корыстных побуждений, поэтому полученные от этого деньги, имущество и ценности будут конфискованы», — подчеркнул Володин.
Ранее в петербургских хостелах незаконно зарегистрировали почти тысячу мигрантов. Правоохранители задержали владельцев пяти таких заведений.
В Москве сотрудники МВД пресекли деятельность ОПГ, которая занималась незаконной миграцией, сообщили «Известия».
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