Организаторов незаконной миграции накажут конфискацией имущества

ГД приняла закон о конфискации имущества за организацию незаконной миграции

Фото: РИА «Новости»

За организацию незаконной миграции будет грозить конфискация имущества. Госдума приняла соответствующий законопроект в первом чтении, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Проект закона вносит изменения в статью 104.1 Уголовного кодекса.

«Незаконная миграция организовывается из корыстных побуждений, поэтому полученные от этого деньги, имущество и ценности будут конфискованы», — подчеркнул Володин.

Ранее в петербургских хостелах незаконно зарегистрировали почти тысячу мигрантов. Правоохранители задержали владельцев пяти таких заведений.

В Москве сотрудники МВД пресекли деятельность ОПГ, которая занималась незаконной миграцией, сообщили «Известия».

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте