Писавшая фейки журналистка Несоевая пожаловалась на звонки и манипуляции

РИА «Новости»: журналистка Несоевая попросила не беспокоить ее семью

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Писавшая выдуманные истории под псевдонимом Асия Несоевая журналистка из Татарстана в разговоре с РИА «Новости» попросила перестать ее беспокоить.

«Пожалуйста, передайте коллегам, что я не хочу отвечать на вопросы, потому что мне надоели эти звонки и постоянные манипуляции с вашей стороны», — отметила она.

Асию Несоевую ранее обвинили в том, что она выдумывала данные для своих статей. Журналистка, в свою очередь, подчеркнула, что таким образом высмеивала «эмигрантские СМИ». Она добавила, что публиковала материалы только в изданиях определенной направленности», которые рассказывают о жизни в России в негативном ключе.

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин накануне призвал провести проверку СМИ, публиковавших истории, которые выдумала Несоевая.

Многие издания ранее начали массово удалять статьи журналистки со своих сайтов.

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