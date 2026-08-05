Пилотов пропавшего самолета в Приангарье нашли живыми
Пилотов самолета, который пропал в Приангарье, нашли живыми. Об этом сообщил глава Иркутской области Игорь Кобзев.
Летчик-наблюдатель и пилот самостоятельно собрали рацию, забрались на сопку и передали самолету Бодайбо — Иркутск свои координаты.
По данным руководителя поисковых работ Дмитрия Буданова, они находятся в 90 километрах от Бодайбо. За пилотами вылетел вертолет.
Самолет, который мониторил лесопожарную обстановку, пропал днем 5 августа. Борт перестал выходить на связь днем после облета Бодайбинского лесничества и разворота на юго-восток в 13:58.
Ранее в Германии легкомоторный самолет упал на жилой дом.