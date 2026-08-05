Пилотов пропавшего самолета в Приангарье нашли живыми

Пилотов самолета, который пропал в Приангарье, нашли живыми. Об этом сообщил глава Иркутской области Игорь Кобзев .

Летчик-наблюдатель и пилот самостоятельно собрали рацию, забрались на сопку и передали самолету Бодайбо — Иркутск свои координаты.

По данным руководителя поисковых работ Дмитрия Буданова, они находятся в 90 километрах от Бодайбо. За пилотами вылетел вертолет.

Самолет, который мониторил лесопожарную обстановку, пропал днем 5 августа. Борт перестал выходить на связь днем после облета Бодайбинского лесничества и разворота на юго-восток в 13:58.

Ранее в Германии легкомоторный самолет упал на жилой дом.