Пикник в России оказался одним из самых дешевых среди стран G20

Россия заняла третье место среди стран G20 по доступности продуктового набора для пикника на компанию из трех-четырех человек. Данные Росстата и местных торговых сетей проанализировало РИА «Новости» .

Для сравнения использовали одинаковую продуктовую корзину для небольшой компании. В нее включили хлеб, мясную нарезку, овощи, сыр, салат, чипсы, сладости и напитки: воду, газировку и апельсиновый сок.

В России покупка такого набора потребует 25,35 доллара, или чуть больше 1860 рублей. Основную часть суммы составляют мясные продукты, сыр, чипсы и сладкая газировка.

Ниже расходы оказались только у жителей Индии и Китая. Там аналогичный пикник стоит около 990 и 1400 рублей соответственно. Ближайшими к России по стоимости стали Южная Корея, где набор оценили примерно в 1870 рублей, и Мексика с показателем около 1940 рублей.

Ранее шеф-повар Александр Михалев посоветовал россиянам продумывать меню для пикника заранее. Для свидания на свежем воздухе не подходят тяжелые блюда и суши.