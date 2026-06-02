Шеф-повар Михалев дал рекомендации по организации романтического пикника

По мнению эксперта, для романтического свидания на свежем воздухе следует тщательно продумать меню. Тяжелая пища и суши не подходят для таких мероприятий, особенно в жаркую погоду, подчеркнул Михалев.

«На пикник можно взять с собой какие-то бутерброды. Можно взять салат из овощей с авокадо, но заправку не заправляем, ее берем с собой», — рекомендует шеф-повар.

Кроме того, он советует взять багет и консервированный паштет, мясную нарезку, маслины, оливки, фрукты, ягоды на десерт, нарезанную дыню, лаваш и хумус. Главное, чтобы в блюдах не было чеснока. Не стоит забывать и о напитках. Минеральная вода и легкий, будоражащий воображение напиток станут отличным выбором.

«Главное — не забыть штопор», — предупреждает Александр Михалев.

Особое внимание следует уделить посуде. Винтажная корзина или тряпичная сумка станут прекрасной альтернативой коробке или рюкзаку. Стеклянные бокалы и столовые приборы, а также сухие и влажные салфетки создадут атмосферу уюта. Не забудьте взять с собой мусорные пакеты, чтобы после пикника оставить место чистым.