«Люблю свою страну». Xolidayboy поддержал СВО и Путина

Рэпер Xolidayboy поддержал СВО и президента России Путина после отмены концертов

Рэпер и блогер Иван Минаев, более известный как Xolidayboy, открыто поддержал СВО и президента России Владимира Путина в видеообращении к организации «Русская Община Ставрополья». Он записал ролик 21 мая, сообщил портал kp.ru .

«Хочу заявить, что я являюсь патриотом. Я всей душой и сердцем люблю свою страну и, безусловно, поддерживаю абсолютно все действия нашего главнокомандующего, президента Владимира Владимировича Путина и специальную военную операцию. Всех люблю и жду на концертах», — сказал 24-летний исполнитель.

Председатель организации Владимир Резниченко не сомневается в искренности артиста. Он уточнил, что музыкант раскаивается из-за своего поведения в молодости и жалеет об экстравагантном внешнем виде.

«Иван придерживается традиционных русских ценностей. Готов снять видеообращение с поддержкой бойцов находящихся в зоне СВО», — отметил он.

Сам рэпер видео пока не комментировал.

В ноябре прошлого года на артиста пожаловалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она обратилась в правоохранительные органы, обвинив музыканта в проукраинской позиции.