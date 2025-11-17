Петербургская пенсионерка продала жилье и не пустила в квартиру покупателей

Пенсионерка в Петербурге продала квартиру и 2 года не пускает в нее покупателей

В Санкт-Петербурге семья на протяжении двух лет не может въехать в купленную двухкомнатную квартиру из-за бывшей хозяйки. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Продавцом квартиры является 80-летняя пенсионерка, которая сама занимается арендой недвижимости как ИП. Пожилая женщина рассказывала, что хочет оставить деньги семье и съехать из жилья, которое напоминает ей об умершем муже.

Сделку на 13 миллионов рублей пенсионерка и семья провели через нотариуса и агентство. Пенсионерка предоставила необходимую выписку из ЕГРН и дала добровольное согласие на продажу. Средства покупатели передали через депозитную ячейку, а Росреестр оформил новое право собственности.

Но спустя месяц после сделки владелица жилья подала заявление в полицию о мошенничестве, заявив об обмане со стороны покупателей. Ее представитель оспорил продажу в суде, поэтому недвижимость арестовали.

По итогам экспертизы у пенсионерки не обнаружили зависимости от третьих лиц или психических расстройств. Однако выяснилось, что она обладает склонностью к притворству, артистичностью и высоким интеллектом.

Разбирательство продолжается два года, семья не может въехать в купленную квартиру. В жилье до сих пор живет его прежняя владелица.

Ранее российский суд впервые отказал пенсионерке, решившей вернуть проданную квартиру.