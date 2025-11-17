Суд впервые отказал пенсионерке, решившей вернуть проданную квартиру

Верховный суд в Якутии отказал продавшей квартиру мошенникам местной жительнице в удовлетворении иска о признании сделки незаконной. Об этом РИА «Новости» сообщили в объединенной пресс-службе судов республики. Это первый прецедент, когда судебная инстанция встает на сторону покупателей недвижимости у обманутых пенсионерок.

В инстанции уточнили, что в сентябре 2023 года пенсионерка в Якутии продала свою квартиру под влиянием мошенников, действовавших дистанционно.

Позднее она добивалась аннулирования сделки о купле-продаже в суде, чтобы вернуть жилье в собственность. Якутский городской суд занял сторону истца. Ответчик не согласился с вердиктом и обратился с жалобой в Верховный суд республики.

Верховный суд пришел к выводу, что пенсионерка понимала значение собственных действий и могла руководить ими при заключении оспариваемого договора купли-продажи.

