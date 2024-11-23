Петербургский завод опроверг информацию о незаконной лаборатории снюса

РБК: «Арсенал» в Петербурге опроверг информацию о производстве снюса на заводе

В Санкт-Петербурге представитель ОАО «Машиностроительный завод „Арсенал“» опроверг информацию, распространившуюся в российских СМИ, что правоохранители якобы обнаружили в одном из корпусов предприятия нелегальную лабораторию по производству снюса. Об этом РБК сообщил начальник правового управления завода Олег Никифоров.

По его словам, предприятие не имеет никакого отношения к этим событиям и не располагает подробностями, так как узнали об этом из новостей утром 22 ноября.

Никифоров подчеркнул, что скандально известные СМИ пытаются привлечь к себе внимание такими сообщениями, дискредитируют завод и наносят урон его деловой репутации.

«Нами направлено обращение в Роскомнадзор о блокировке распространения указанной информации», — заявил он.

Сообщения о нелегальной лаборатории на заводе появились в ряде петербургских и федеральных СМИ. Они ссылались на источники в правоохранительных органах, которые сообщили, что силовики провели рейд в поисках нелегальных мигрантов 20 ноября и якобы нашли в одном из заводских зданий оборудование для производства снюса, а также пакеты с порошкообразным веществом.

Ранее петербургские таможенники задержали нидерландского моряка, заподозрив его в контрабанде наркотиков.