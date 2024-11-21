Моряк из Нидерландов попал под статью за попытку провезти наркотики в Петербург

Сотрудники петербургского таможенного поста «Лесной порт» задержали моряка из Нидерландов. Его заподозрили в контрабанде наркотиков, сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного таможенного управления.

Согласно данным ведомства, при проверке судна, прибывшего из порта Роттердам, у члена экипажа обнаружили банку с веществом бурого цвета. Экспертиза показала, что внутри находится наркотическое средство массой 97 граммов.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит пожизненное лишение свободы и штраф до миллиона рублей.

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