Моряк из Нидерландов попал под статью за попытку провезти наркотики в Петербург

Сотрудники петербургского таможенного поста «Лесной порт» задержали моряка из Нидерландов. Его заподозрили в контрабанде наркотиков, сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного таможенного управления.
Согласно данным ведомства, при проверке судна, прибывшего из порта Роттердам, у члена экипажа обнаружили банку с веществом бурого цвета. Экспертиза показала, что внутри находится наркотическое средство массой 97 граммов.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит пожизненное лишение свободы и штраф до миллиона рублей.
Западный журналист заявил о панике в Киеве из-за угрозы российского удара
Жителей Калужской области попросили не приближаться к обломкам сбитых беспилотников
Получили что хотели. Медведев показал всему миру удар «Орешником» по Южмашу
Более 20 беспилотников сбили над тремя регионами России за ночь
Один человек погиб в массовом ДТП на МКАД
Песков заявил, что российским военным предстоит выйти на границы ДНР
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте