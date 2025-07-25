В Кремле ничего не знают о решении американца Дерека Хаффмана подписать контракт с Минобороны, чтобы отправиться на спецоперацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

«Я первый раз слышу о таком гражданине США. Если он приехал в Россию, то он мог, конечно, подписать контракт с министерством обороны и мог это сделать только добровольно», — сказал представитель Кремля.

По его словам, правительство не располагает информацией, стал ли американец подписывать контракт. С этим вопросом Песков перенаправил в Минобороны.

Ранее в интервью RT гражданин Америки Дерек Хаффман рассказал, что переехал в Россию с женой и тремя детьми. У мужчины три дочери. Сначала семья жила в Аризоне, а потом перебралась в Техас, чтобы спастись от влияния ЛГБТ*-пропаганды.

*ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.