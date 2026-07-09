Песков заявил, что Трамп не звонил Путину вчера

Американский лидер Дональд Трамп вчера был, скорее всего, занят и не звонил российскому президенту Владимиру Путину. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировал ТАСС .

«Господин Трамп, по всей видимости, был очень занят после всех контактов в Анкаре, поэтому вчера никто не звонил», — сказал он.

Пресс-секретарь президента отметил, что Владимир Путин всегда открыт к диалогу.

Ранее на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским Трамп заявил, что 8 июля намерен позвонить Путину, чтобы обсудить тему Украины.

Он отметил, что Киев и Москва настроены на урегулирование ситуации. За последние недели в этом вопросе достигли большого прогресса.

До этого глава Белого дома заявил, что мир на Украине гораздо ближе, чем принято думать.