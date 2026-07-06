Трамп заявил о приближении мира на Украине

Американский президент Дональд Трамп заявил, что завершение конфликта на Украине ближе, чем принято думать. Об этом он заявил в Белом доме на встрече с журналистами, его слова привел ТАСС .

«Считаю, что с этим [вопросом] мы становимся намного ближе [к урегулированию], чем люди представляют», — сказал президент США.

Таким образом он прокомментировал ситуацию вокруг Украины.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Владимир Путин и Дональд Трамп понимают, что их контакты продолжатся, притом в ближайшее время. По словам официального представителя Кремля, американский лидер последователен в своей позиции по Украине.