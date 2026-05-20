Песков объяснил, почему его дочь так чисто говорит на китайском

Песков: дочь Надя начала говорить на китайском раньше, чем на русском

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал восторги китайцев по поводу того, что его дочь Надя чисто говорит на китайском языке. В беседе с РИА «Новости» он признался, что не отдавал ее на обучение.

«Вы знаете, я ее не отдавал учить китайский. Она заговорила сначала по-китайски, а потом по-русски, потому что у нас няня-китаянка», — пояснил Песков чистое произношение Нади.

Он пояснил, что няня родом из деревни в 200 километрах от Пекина, вместе с семьей Пескова жила четыре года. Надя заговорила по-китайски и сейчас продолжает заниматься, но значительно меньше из-за школьной программы.

«Но мы делаем все возможное, чтобы поддерживать в ней китайский язык. Она очень любит его и Китай», — добавил официальный представитель Кремля.

На вопрос о том, хотел бы он, чтобы дочь в будущем поехала учиться или работать в КНР, Песков признался, что «хотел бы, чтобы она делала то, что хочет».

