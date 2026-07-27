Песков назвал российские соцсети признаком технологического суверенитета

Наличие собственных социальных сетей стало признаком технологического суверенитета России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время выступления на форуме «Территория смыслов».

Он подчеркнул, что запуск и развитие отечественных платформ потребовали значительных ресурсов. Для создания крупной соцсети российским разработчикам приходилось работать с большой территорией и сравнительно небольшим населением страны.

«Еще один признак нашего суверенитета, вот этого технологического, — это то, что у нас есть свои социальные сети», — отметил Песков.

Он добавил, что собственные соцсети существуют лишь у ограниченного числа государств. При этом российские платформы должны выйти на международный уровень.

«Сто сорок пять миллионов человек — это маленькое население для того, чтобы развить действительно большую социальную сеть, тем более маленькое население для того, чтобы эту сеть сделать глобальной. А это тоже наша задача», — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее Песков сообщил, что Россия поддерживает контакты с Telegram по вопросу восстановления доступа к мессенджеру. При этом заметной активности со стороны компании пока нет.