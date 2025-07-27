Песков назвал причиной отмены парада ВМФ в Петербурге соображения безопасности

Парад Военно-морского флота в Санкт-Петербурге пришлось отменить для обеспечения безопасности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировал RT .

«Это связано с общей обстановкой, — объяснил он.

Песков добавил, что власти ставят обеспечение безопасности россиян превыше всего.

Ранее президент Владимир Путин обратился к морякам с поздравлением по случаю Дня ВМФ. Он подчеркнул, что Россия смогла стать великой морской державой благодаря преданным стране матросам и офицерам, научным достижениям и подвигам.

Глава государства подчеркнул, что флот всегда демонстрировал силу духа, честность, братство и любовь к Отчизне.