Песков назвал имя нового бизнес-омбудсмена

Новым уполномоченным по правам предпринимателей станет президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Об этом сообщил ТАСС .

Шохин на рабочей встрече с главой государства и предложил вместо института уполномоченного по защите прав предпринимателей создать автономную некоммерческую организацию (АНО).

Он пояснил, что изменения в законодательстве подготовлены при участии делового сообщества и Администрации президента.

«Уже по результатам этой беседы можно сказать, что Александр Шохин как раз и станет новым уполномоченным по правам предпринимателей, сохраняя свою должность президента РСПП», — прокомментировал Песков.

Ранее заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева сообщила, что за прошедший год свыше 1200 представителей малого и среднего бизнеса получили государственную поддержку.