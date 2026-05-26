В Московской области поддержку получили более 1200 предпринимателей

За прошедший год свыше 1200 представителей малого и среднего бизнеса в Московской области получили государственную поддержку. Об этом рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева в День российского предпринимательства.

Екатерина Зиновьева отметила, что сектор малого и среднего предпринимательства (МСП) составляет около трети экономики региона. «В прошлом году мерами финансовой поддержки региона воспользовались более 1200 предпринимателей. В топ-3 сфер вошли: производство — около 30% всех получателей, социальный бизнес — 18%, а также общественное питание — 6%», — сказала она.

Предприниматели Московской области получили региональные субсидии, льготные займы Московского областного фонда микрофинансирования и поручительства Гарантийного фонда Московской области.

Поддержка доступна и в текущем году. Сейчас бизнесмены могут подать заявку на получение субсидии по программе «Маркетплейсы» и возместить до 500 тысяч рублей затрат на работу с торговыми онлайн-площадками.

Получить консультацию специалистов Мининвеста можно по номеру 0150. Звонок доступен с мобильного по будням с 9 до 18 часов.

Поддержка предпринимателей в Подмосковье осуществляется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Подробнее о поддержке подмосковного бизнеса можно узнать на инвестиционном портале Московской области: https://invest.mosreg.ru/.