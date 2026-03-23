Глава МИД Ирана поблагодарил Россию за поддержку

Глава МИД Ирана Аракчи поблагодарил Лаврова за поддержку страны со стороны РФ

Фото: Sha Dati/XinHua/www.globallookpress.com

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выразил признательность российскому коллеге Сергею Лаврову за разностороннюю помощь России на фоне атак со стороны США и Израиля. О разговоре министров сообщили на сайте МИД.

«Аббас Аракчи поблагодарил российское руководство за оказываемую Исламской Республике Иран весомую дипломатическую и иную поддержку, включая поставки гуманитарной помощи», — заявили в дипведомстве.

Ранее российский лидер Владимир Путин назвал РФ верным надежным партнером Ирана. Об этом он заявил в поздравлении Исламской республики с праздником Навруз. Глава государства пожелал иранскому народу достойно пройти суровые испытания и отметил, что Москва всегда будет верным другом для Тегерана.

Сергей Лавров подчеркивал, что Ирану нужны гарантии безопасности. Сейчас трудно спрогнозировать окончание кризиса на Ближнем Востоке.

