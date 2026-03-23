Глава МИД Ирана поблагодарил Россию за поддержку

Глава МИД Ирана Аракчи поблагодарил Лаврова за поддержку страны со стороны РФ

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выразил признательность российскому коллеге Сергею Лаврову за разностороннюю помощь России на фоне атак со стороны США и Израиля. О разговоре министров сообщили на сайте МИД.

«Аббас Аракчи поблагодарил российское руководство за оказываемую Исламской Республике Иран весомую дипломатическую и иную поддержку, включая поставки гуманитарной помощи», — заявили в дипведомстве.

Ранее российский лидер Владимир Путин назвал РФ верным надежным партнером Ирана. Об этом он заявил в поздравлении Исламской республики с праздником Навруз. Глава государства пожелал иранскому народу достойно пройти суровые испытания и отметил, что Москва всегда будет верным другом для Тегерана.

Сергей Лавров подчеркивал, что Ирану нужны гарантии безопасности. Сейчас трудно спрогнозировать окончание кризиса на Ближнем Востоке.