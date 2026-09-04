Первый снег выпал в России

Синоптик Шувалов: первый снег в России выпал на Чукотке

Первый снег в этом году на территории России выпал на севере Чукотского автономного округа. Об этом РИА «Новости» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«На севере Чукотки уже выпал снег, но это скорее дождь с мокрым снегом», — поделился Шувалов.

Ранее метеоролог сообщил, что первые зимние осадки могут выпасть в регионах Дальнего Востока, Крайнего Севера и Сибири.

В целом же осень в России ожидается дождливая, возможны сильные ливни и наводнения. Аномальные осадки на территорию России принесут циклоны. На запад страны циклоны придут с Атлантики, на восток — с Тихого океана.

Первая осенняя гроза уже прогремела в Московском регионе 1 сентября. Первыми о непогоде сообщили жители Ясенево, Строгино, Братеево.