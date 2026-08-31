Россиян предупредили об аномальных ливнях и наводнениях осенью

Из-за циклонов осенью в России будет чрезвычайно дождливая погода, заявил директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН Владимир Семенов. Об этом сообщил ТАСС .

По словам ученого, циклоны принесут на территорию страны аномальные осадки, которые могут вызывать наводнения.

«Яркий пример — экстремальное наводнение на Амуре в 2013 году», — отметил Семенов.

На запад России циклоны придут с Атлантики, на восток — с Тихого океана. Кроме того, морозы могут наступить слишком рано или, напротив, очень поздно, добавил директор института.

Ранее начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что в сентябре в ряде регионов России пройдут сильные дожди. Прежде всего циклоны с осадками придут в Санкт-Петербург, Архангельск и на Дальний Восток.