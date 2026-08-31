Россиян предупредили об аномальных ливнях и наводнениях осенью
Директор Института физики атмосферы предупредил россиян о наводнениях осенью
Из-за циклонов осенью в России будет чрезвычайно дождливая погода, заявил директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН Владимир Семенов. Об этом сообщил ТАСС.
По словам ученого, циклоны принесут на территорию страны аномальные осадки, которые могут вызывать наводнения.
«Яркий пример — экстремальное наводнение на Амуре в 2013 году», — отметил Семенов.
На запад России циклоны придут с Атлантики, на восток — с Тихого океана. Кроме того, морозы могут наступить слишком рано или, напротив, очень поздно, добавил директор института.
Ранее начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что в сентябре в ряде регионов России пройдут сильные дожди. Прежде всего циклоны с осадками придут в Санкт-Петербург, Архангельск и на Дальний Восток.